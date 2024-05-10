النفط يرتفع بفضل بيانات صينية قوية وصراع الشرق الأوسط‎

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة، مواصلة اتجاهها الصعودي وذلك بفضل مؤشرات على تحسن الاقتصاد الصيني ومع عدم التوصل إلى اتفاق خلال المفاوضات الرامية لوقف القتال في قطاع غزة.

وبحلول الساعة 00:03 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 37 سنتا، أو ما يعادل 0.4%، إلى 84.24 دولار للبرميل.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 41 سنتا، أو 0.5%، إلى 79.64 دولار.

وفي الجلسة السابقة، ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى في أسبوع بفضل بيانات أظهرت زيادة واردات النفط الخام في الصين في أبريل/ نيسان.

ومع اعتبار المستثمرين تباطؤ سوق العمل الأمريكية مؤشرا على تخفيضات محتملة في أسعار الفائدة.

وعادت الصادرات والواردات الصينية إلى النمو في أبريل نيسان بعد انكماشها في الشهر السابق، مما يشير إلى تحسن الطلب.

وقالت "إيه.إن.زد" للأبحاث في مذكرة: "العلامات المستمرة على قوة الطلب في الصين من شأنها أن تجعل سوق السلع الأولية تحظى بدعم جيد متواصل".

وذكرت ماري دالي رئيسة بنك الاحتياطي الاتحادي في سان فرانسيسكو، الخميس، أن هناك قدراً كبيراً من الضبابية في الولايات المتحدة حول اتجاه التضخم في الأشهر المقبلة، ولكنها عبرت عن ثقتها في أن ضغوط الأسعار تواصل التراجع.

ولم تذكر دالي ما إذا كانت تعتقد أن البنك المركزي الأمريكي قد يخفض أسعار الفائدة هذا العام. وتتوقع الأسواق المالية أن يبدأ المركزي الأمريكي دورة التيسير النقدي في سبتمبر/ أيلول.