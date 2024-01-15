النفط يرتفع مع ترقب المستثمرين لتطورات الأحداث في الشرق الأوسط

ونقلت وكالة رويترز عن محللين قولهم: "بما أن الصراع في الشرق الأوسط لا يؤثر حاليًّا على إنتاج النفط، فإن علاوة المخاطر الجيوسياسية المسعرة بأسعار النفط تبدو الآن متواضعة بناء على التقلبات الضمنية في الخيارات".

وأضافوا "رغم أنه من غير المرجح أن يتحقق ذلك من وجهة نظرنا، فإننا نقدّر أن أسعار النفط سترتفع بنسبة 20% في الشهر الأول من توقف الملاحة في مضيق هرمز، وقد تتضاعف مؤقتًا في حالة تمديد التوقف وهو احتمال أقل".

وفي ليبيا، هدَّد المحتجون على الفساد بإغلاق منشأتين أخريين للنفط والغاز بعد إغلاق حقل الشرارة الذي ينتج 300 ألف برميل يوميًّا في الـ7 من يناير/ كانون الثاني.

وفي الولايات المتحدة استعدت شركات الطاقة والغاز الطبيعي لموجة البرد الشديدة التي من المتوقع أن تتسبب في طلب قياسي على الغاز مع خفض الإمدادات بسبب حالة التجمد التي أصبحت عليها الآبار.