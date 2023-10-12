الدولار يحوم قرب أدنى مستوى في أسبوعين قبل صدور بيانات تضخم

لم يطرأ تغيّر يُذكر على الدولار لكنه يحوم قرب أدنى مستوى في أسبوعين اليوم الخميس بعدما كشف محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أن صانعي السياسات يتخذون موقفًا حذرًا، في الوقت الذي يترقّب فيه المستثمرون بيانات رئيسة عن التضخم في الولايات المتحدة.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل 6 عملات منافسة، عند 105.64، ليظل قرب 105.55، وهو أدنى مستوى له منذ الـ25 من سبتمبر/أيلول وقد لامسه أمس الأربعاء