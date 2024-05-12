بلومبيرغ: أمريكا تستسلم لتحدي صناعة السيارات الكهربائية

ذهب تقرير لموقع بلومبيرغ إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تستسلم في مواجهة التحدي الأكبر في القرن الحادي والعشرين، المتمثل بصناعة السيارات الكهربائية.

ولفت الموقع إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن احتفل قبل 18 شهرًا فقط بإقرار قانون خفض التضخم، وهو قانون بقيمة 500 مليار دولار، لتنشيط الاقتصاد وبدء التحول إلى قطاع السيارات والطاقة دون انبعاثات.

وفي ذلك الوقت، قال بايدن: "سنتخذ الإجراء الأكثر عدوانية على الإطلاق لمواجهة أزمة المناخ وزيادة أمن الطاقة لدينا".

وأضاف أن "شركات السيارات والعمالة الأمريكية تلتزم بمليارات الدولارات وقدر كبير من العمل الشاق والبراعة لصنع السيارات الكهربائية والبطاريات".