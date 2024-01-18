الإمارات تصدر قانونًا اتحاديًّا يعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص

قالت وكالة أنباء الإمارات اليوم الخميس، إن الدولة أصدرت قانونًا جديدًا دخل حيّز التنفيذ في الأول من ديسمبر/كانون الأول لتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ولدى كل إمارة، مثل دبي، أطرها الخاصة التي تحكم الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

ويهدف القانون إلى تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في المشاريع التنموية والإستراتيجية من خلال زيادة الاستثمار، وكذلك يهدف القانون إلى نقل المعرفة والخبرة من القطاع الخاص إلى الجهات الاتحادية.

وتسري أحكام القانون على أي مشروع شراكة ممول كليًّا أو جزئيًّا من القطاع الخاص، ويتم طرحه من قِبل جهة اتحادية.