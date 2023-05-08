زيادة تمويل المبادرة الزراعية الأمريكية الإماراتية لـ13 مليار دولار

قال مسؤول أمريكي اليوم الإثنين، إن التمويل المخصص لمبادرة تقودها الولايات المتحدة والإمارات وتهدف إلى جعل الزراعة في العالم صديقة أكثر للبيئة ومواتية لتغير المناخ، زاد إلى أكثر من 13 مليار دولار.

وأُطلقت مبادرة "مهمة الابتكار الزراعي للمناخ" في 2021 ونجحت في الحصول على تعهدات بدفع ثمانية مليارات دولار في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وقال وزير الزراعة الأمريكي توم فيلساك في بيان: "يستمر تغير المناخ في التأثير على الممارسات الزراعية طويلة الأمد في كل بلد، ومن الضروري وجود التزام عالمي قوي لمواجهة تحديات تغير المناخ بصورة مباشرة".