حرب غزة تُلحق أضرارًا كارثية في البنية التحتية والاقتصاد‎

يشهد قطاع غزة اضطرابات ودمارًا لم يسبق لهما أي مثيل جراء الهجوم الذي تشنه إسرائيل، برًا وبحرًا وجوًا، ردًا على هجمات حركة حماس، على بلدات إسرائيلية عبر الحدود، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.

وفيما يلي أحدث التقديرات الصادرة عن المنظمات الدولية بشأن التأثير الاجتماعي والاقتصادي للصراع.

المساكن

ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية نقلاً عن بيانات من وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية، أن الهجمات الإسرائيلية دمرت أكثر من 41 ألف وحدة سكنية، وألحقت أضرارًا بأكثر من 222 ألف وحدة أخرى.

وإجمالاً، قال المكتب إن 45% على الأقل من الوحدات السكنية في غزة تعرّضت للتلف أو تهدمت.

ولم يتسنَ التحقق من هذه الأرقام من مصادر مستقلة، لكن صحفيين من "رويترز" في غزة يقولون إن الدمار على نطاق واسع.

وذكر صحفي إسرائيلي اصطحبه الجيش لرؤية بلدة بيت حانون في غزة، يوم 12 نوفمبر/ تشرين الثاني، أنه "لم يبقّ مبنى واحد صالحًا للسكن". وكان يعيش هناك أكثر من 52 ألف شخص قبل الحرب.

المستشفيات والمدارس

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في تقرير صدر، في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني، إن 279 منشأة تعليمية تضررت، أي أكثر من 51% من إجمالي عدد المنشآت التعليمية، ولا يتمكن أي من طلبة غزة البالغ عددهم 625 ألفًا من الذهاب إلى المدارس.