الأسهم الأوروبية تغلق عند مستوى قياسي مرتفع

اختتم المؤشر الرئيسي في أوروبا تعاملات اليوم الأربعاء عند مستوى قياسي مرتفع بفضل الأرباح القوية التي حققتها شركات مثل سينمس إنرجي الألمانية.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.3 في المئة عند مستوى قياسي، مستفيدا من قفزة تزيد على 1 في المئة، أمس الثلاثاء.

وعززت الأسهم الصناعية المؤشر الرئيسي بعد أن رفعت سيمنس إنرجي توقعاتها لعام 2024 وأعلنت عن نتائج أفضل للربع الثاني. وقفزت أسهم الشركة المصنعة لمعدات الطاقة 4.7 في المئة، لتقود مكاسب المؤشر القياسي للبورصة الألمانية.

ويقلص ستوكس 600 خسائره منذ أبريل نيسان، في ظل قوة أرباح الشركات، وثقة البنك المركزي الأوروبي في احتمال خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى في يونيو حزيران، وانحسار التوتر في الشرق الأوسط.