بنك "مورجان ستانلي" يرفع توقعاته لسعر خام برنت‎

رفع بنك "مورجان ستانلي" توقعاته لسعر خام برنت، قائلًَا إن السوق قد تظل تشهد شحًا في الإمدادات لعدة شهور، خاصة بعد خفض الإنتاج السعودي - الروسي، غير أنه قال إن الأسعار التي تتجاوز 100 دولار للبرميل تبدو "مبالغًا فيها".

ورفع البنك توقعاته لسعر خام برنت في الربع الرابع إلى 95 دولارًا للبرميل من 82.5 دولار، كما رفع توقعاته ليزيد سعر البرميل 12.5 دولار عند 92.5 دولار في الربع الأول من عام 2024، وعشرة دولارات ليصل إلى 90 دولارًا في الربع الثاني، و7.5 دولار ليبلغ 87.5 دولار في الربع الثالث، وخمسة دولارات ليصبح 85 دولارًا في الربع الرابع.

وجرى تداول خام برنت، خام القياس العالمي، عند نحو 93 دولارًا للبرميل، اليوم الخميس.

ووصلت أسعار النفط، يوم الثلاثاء الماضي، إلى أعلى مستوياتها خلال عشرة أشهر، مدفوعة بخفض الإنتاج من السعودية وروسيا.

وقال البنك في مذكرة أمس الأربعاء، إنه "في ضوء هذا الخفض، تشير العوامل الأساسية بوضوح إلى شح على مدى أطول والأسعار تحظى بدعم جيد".

وأضاف أن الأسعار مدعومة على نحو جيد في المستويات الحالية طالما ظلت السوق في عجز.

من جانبه، قال بنك "غولدمان ساكس"، أمس الأربعاء، إن منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" قد تثبت أسعار خام برنت فيما بين 80 دولارًا و105 دولارات للبرميل في عام 2024، ويرجع ذلك إلى زيادة الطلب على النفط واستمرار خفض الإمدادات.