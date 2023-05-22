اختفاء 120 مليار دينار من إحدى شركات وزارة الصناعة العراقية

كشفت هيئة النزاهة في العراق، اليوم الاثنين، اختفاء 120 مليار دينار من إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن في محافظة بابل.

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة إن "مسؤول شعبة التحري والضبط في مكتب تحقيق الهيئة بمحافظة بابل انتقل إلى الشركة العامَّة لصناعة السيَّارات والمعدَّات في الإسكندرية، ورصد اختفاء مبلغ 120 مليار دينار من إيراداتها للفترة من (1/9/2017 – 1/9/2022).