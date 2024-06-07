رغم ارتفاعه.. النفط في طريقه لثالث خسارة أسبوعية

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، إذ أشارت تطمينات من "أوبك+" إلى الاستعداد لوقف زيادات الإنتاج أو إلغائها، لكن الأسواق تتجه نحو تكبد خسائر للأسبوع الثالث على التوالي.

بحلول الساعة 0318 بتوقيت جرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت سنتين إلى 79.89 دولار للبرميل، وفق "رويترز".

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4 سنتات إلى 75.59 دولار.

وقال يب جون رونغ استراتيجي السوق لدى "آي.جي": "تمكنت أسعار النفط من استعادة القوة خلال الأيام القليلة الماضية مستفيدة من تطمينات أوبك+ بشأن أحدث قرار متعلق بالإمدادات".

وأضاف: "نتوقع أن تحوم أسعار النفط حول مستوى 76-80 دولاراً إذ تحاول معنويات المستثمرين إيجاد الاستقرار انتظاراً لمؤشرات على الخطوة التالية".

ويسير النفط في الطريق لتسجيل خسائر للأسبوع الثالث على التوالي بعد أن رأى محللون أن اجتماع "أوبك+"، الأحد ، يمهد لزيادة المعروض وهو ما يؤثر سلبا على الأسعار.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها ومنهم روسيا على تمديد معظم تخفيضات الإنتاج حتى عام 2025، لكنهم تركوا المجال مفتوحاً أمام 8 أعضاء لإلغاء التخفيضات الطوعية تدريجياً.

من ناحية أخرى، مضى البنك المركزي الأوروبي قدماً في أول خفض لأسعار الفائدة منذ عام 2019، الخميس، مما عزز توقعات المحللين بأن المركزي الأمريكي سيتبع تلك الخطوة.

ويعزز انخفاض أسعار الفائدة الطلب على النفط.

ومن الممكن أن تلقي بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية لشهر مايو/ أيار، والمقرر صدورها في الساعة 1230 بتوقيت جرينتش اليوم الجمعة، مزيداً من الضوء على توقيت خفض المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة هذا العام.

وأظهرت بيانات رسمية من الجمارك الصينية، الجمعة، أن الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، اشترت 46.97 مليون طن من النفط الخام في مايو/ أيار.