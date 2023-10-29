اليونان تعيد بناء اقتصادها وسط تحديات كبيرة

تعمل اليونان على إعادة بناء اقتصادها بعد فترة طويلة من الانكماش والركود الاقتصادي، وسط تحديات وإصلاحات كبيرة، وفق ما ذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية.

وجاء في تقرير للصحيفة، أنه "بعد 15 عاماً من الركود الاقتصادي، بدأت البلاد تستقر تدريجياً في المشهد الاقتصادي العالمي، حيث كان للأزمة الاقتصادية اليونانية، التي بدأت في 2008، عواقب بعيدة المدى على البلاد. واتسمت بمستويات غير مستدامة من الدين العام، وانهيار النظام المصرفي، وارتفاع معدلات البطالة".

وقال إن "هذه الأزمة أدت إلى إجراءات تقشفية شديدة فرضها المقرضون الدوليون، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، فيما بدأت الحكومة اليونانية سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية لمعالجة الأسباب الجذرية للأزمة"، مضيفا: "تضمنت هذه الإصلاحات تدابير لخفض الإنفاق العام، وزيادة الضرائب، وإصلاح نظام التقاعد".

تأمين المساعدات المالية

وأردف أنه "رغم أن هذه الإجراءات كانت ضرورية لتأمين المساعدات المالية وتحقيق استقرار الاقتصاد، إلا أنها لم تخلُ من نصيبها من الاضطرابات الاجتماعية والسياسية، وأن أحد أهم التحديات التي واجهتها اليونان خلال هذه الفترة هو ارتفاع معدل البطالة بين الشباب، ولم تبق أمام العديد من الشباب اليوناني سوى فرص محدودة وفرص عمل قاتمة، ما اضطر البعض إلى البحث عن عمل في الخارج".

وتابع أن "هجرة الأدمغة مصدر قلق حقيقي حيث سعى الشباب الموهوبون في البلاد إلى الحصول على فرص أفضل في بلدان أخرى، ومع مرور السنين، بدأت اليونان في إحراز تقدم في بعض المجالات الرئيسية، حيث أظهر الاقتصاد علامات التعافي، وأكملت الحكومة بنجاح برنامج الإنقاذ في 2018، حيث كان انتهاء خطة الإنقاذ بمثابة علامة بارزة للبلاد حيث استعادت درجة من السيادة المالية".