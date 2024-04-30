مع توسع المقاطعة.. كنتاكي تغلق عدة فروع في هذا البلد

أغلقت شركة "كنتاكي" للوجبات السريعة عدداً من فروعها في ماليزيا، مؤقتاً، مرجعة القرار إلى ما وصفتها بأنها "ظروف اقتصادية صعبة"، بحسب "رويترز".

وذكرت وسائل إعلام ماليزية أن عمليات الإغلاق جاءت نتيجة حملة مقاطعة بسبب روابط متصورة لسلسلة الوجبات السريعة مع إسرائيل.

وشهدت ماليزيا، التي تؤيد الفلسطينيين بقوة، حملة مقاطعة واسعة شملت بعض شركات الوجبات السريعة الغربية في البلاد بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة.

وقالت شركة كيو.إس.آر (إم) القابضة التي تدير امتيازات كنتاكي فرايد تشيكن (كي.إف.سي) وبيتزا هت في ماليزيا، إنها أغلقت مؤقتا منافذ كنتاكي "استجابة للظروف الاقتصادية الصعبة".