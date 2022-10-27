الدولار يتجاوز 22 جنيها بعد رفع المركزي المصري سعر الفائدة 2%

قرر البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، رفع أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة ما يعادل 2% في اجتماع استثنائي.

وشهد السوق المصري تحرير سعر صرف الجنيه، بعد قرارات البنك المركزي صباح اليوم، والتي شهدت إعلان لجنة السياسات النقدية رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل الى 13.25٪ و14.25٪ و13.75%.

وواصلت أسعار الدولار ارتفاعها بعد قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة، اليوم الخميس الـ27 من تشرين الأول/ أكتوبر 2022.

وسجل الدولار فى البنك الأهلي 22.25 جنيه للشراء و22.35 جنيه للبيع؛ ليسجل بذلك أعلى مستوى على الإطلاق منذ قرار تحرير سعر الصرف فى عام 2016.

وقال البنك المركزي في بيان له صباح اليوم، إن الاقتصاد العالمي واجه العديد من الصدمات والتحديات التي لم يشهد مثلها منذ سنوات، فقد تعرضت الأسواق العالمية في الآونة الأخيرة لانتشار جائحة كورونا وسياسات الإغلاق، ثم استتبعها الصراع الروسي الأوكراني والذي كان له تداعيات اقتصادية وخيمة، وقد تسبب ذلك في الضغط على الاقتصاد المصري حيث واجه تخارجًا لرؤوس أموال المستثمرين الأجانب فضلا عن ارتفاع في أسعار السلع.

وأضاف أنه وفي ضوء ما سبق، ثم اتخاذ إجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، وتحقيقا لذلك سيعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساس للبنك المركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار، وبالتالي، سيمكن ذلك البنك المركزي المصري من العمل على تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات الدولية.

وزاد البيان: سيقوم البنك المركزي المصري بإلغاء تدريجي للتعليمات الصادرة بتاريخ الـ13 من شباط/ فبراير 2022 والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى إتمام الإلغاء الكامل لها في كانون الأول/ ديسمبر المقبل، ويعد ذلك بمثابة حافز لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط، كما سيعمل البنك المركزي المصري على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستويات السيولة بالعملة الأجنبية.