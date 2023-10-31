بسبب النيجر وروسيا.. اليورانيوم في أعلى مستوياته منذ 15 عامًا

ارتفعت العقود الآجلة لليورانيوم الطبيعي إلى أعلى مستوى منذ أكثر من 15 عامًا، بحسب ما نشرته صحيفة "فيدوموستي" الروسية اليوم الثلاثاء.

الصحيفة قالت إن من أسباب هذا الارتفاع الانقلاب العسكري في النيجر والعقوبات الأوروبية على موسكو.

ونقلت الصحيفة عن بيانات من بورصة "كومكس" للعقود الآجلة للسلع، أن أسعار اليورانيوم تجاوزت 74 دولارًا للرطل الواحد، وأن سعر المعدن ارتفع بنسبة 55% منذ بداية العام، مشيرة إلى أن السعر الحالي أعلى من المستوى المسجل قبل كارثة محطة فوكوشيما للطاقة النووية في اليابان في مارس 2011.

وقال الخبير البارز في شركة "فينام مانجمنت" ديمتري بارانوف، للجريدة الروسية، إن الوضع الدولي المعقد والطلب المتزايد القائم على خطط عدد من الدول لتطوير قطاعات الطاقة النووية لديها، هما من العوامل الرئيسة وراء ارتفاع أسعار اليورانيوم.