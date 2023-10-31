بسبب النيجر وروسيا.. اليورانيوم في أعلى مستوياته منذ 15 عامًا
ارتفعت العقود الآجلة لليورانيوم الطبيعي إلى أعلى مستوى منذ أكثر من 15 عامًا، بحسب ما نشرته صحيفة "فيدوموستي" الروسية اليوم الثلاثاء.
الصحيفة قالت إن من أسباب هذا الارتفاع الانقلاب العسكري في النيجر والعقوبات الأوروبية على موسكو.
ونقلت الصحيفة عن بيانات من بورصة "كومكس" للعقود الآجلة للسلع، أن أسعار اليورانيوم تجاوزت 74 دولارًا للرطل الواحد، وأن سعر المعدن ارتفع بنسبة 55% منذ بداية العام، مشيرة إلى أن السعر الحالي أعلى من المستوى المسجل قبل كارثة محطة فوكوشيما للطاقة النووية في اليابان في مارس 2011.
وقال الخبير البارز في شركة "فينام مانجمنت" ديمتري بارانوف، للجريدة الروسية، إن الوضع الدولي المعقد والطلب المتزايد القائم على خطط عدد من الدول لتطوير قطاعات الطاقة النووية لديها، هما من العوامل الرئيسة وراء ارتفاع أسعار اليورانيوم.
وذكر العضو المنتدب في وكالة التصنيف الوطنية سيرغي غريشونين، أن الوضع الذي شهد استقرار أسعار اليورانيوم نسبيًّا تغير، بعد أن اعترف الاتحاد الأوروبي بأن صناعة الطاقة النووية تتفق مع مبادئ التنمية المستدامة.
وأشار الخبير إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، أعلنت الولايات المتحدة عن خطط لتعزيز إنتاج ومعالجة اليورانيوم محليًّا، لافتًا إلى أن الأنشطة الاستثمارية تتطلب أسعارًا سوقية مرتفعة.
ومن وجهة نظر جريشونين، فإن الطلب في السوق يتزايد أيضًا بسبب عروض "روساتوم" لبناء مفاعلات نووية منخفضة الطاقة ومحطات طاقة نووية عائمة.
يذكر أن النيجر، التي شهدت في أواخر يوليو 2023 انقلابًا عسكريًّا، تعد المورد الرئيس لليورانيوم إلى السوق العالمية.
أما بالنسبة لروسيا، فإن المخاطر المتعلقة بإمدادات اليورانيوم تأتي من خطط الاتحاد الأوروبي لإعداد الحزمة الثانية عشرة من العقوبات على موسكو.
المصدر: صحيفة "فيدوموستي" الروسية