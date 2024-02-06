خبراء: تعميم مصرف لبنان حول سحوبات الدولار "إذلال"

لا يزال التعميم 166 الصادر عن مصرف لبنان المركزي، الذي يتيح للمودعين سحب 150 دولارا شهريا من حساباتهم، موضع قراءة وتفسير، لا سيما وأنه مقرون بشروط كثيرة؛ الأمر الذي يزيد من التباسه؛ إذ وصفه خبراء بـ "التافه"، وأنه بمثابة "إذلال لأصحاب الودائع".

وقال الصحافي المتخصص في الشأن الاقتصادي خالد أبو شقرا: "إن التعميم 166 جاء ليعدل التعميم 151 الذي كان يتيح للمودع سحب 1600 دولار شهريا، تصرّف على سعر 15 ألف ليرة لبنانية للدولار الواحد".

وأضاف أبوشقرا لـ"إرم نيوز"، أن "التعميم 151 كان مجحفا بالنسبة للمودعين؛ لأنه يفرض (هير كات - الخصم القسري على الودائع) بنسبة 83% على السحوبات"، موضحا أن "الأشخاص الذين كانوا يستفيدون منه هم أنفسهم الذين سيستفيدون من التعميم 166".

وأردف أن "السحوبات الإضافية على 150 دولار في الشهر، ستبقى على سعر صرف 15 ألف ليرة للدولار، وليس على سعر صرف السوق الحالي أي حوالي 89400 ليرة للدولار الواحد.

من هم المستثنون من التعميم 166؟

واستثنى التعميم 166 كل المستفيدين من تعميم آخر (158) المتعلق بالإجراءات الاستثنائية لتسديد الودائع بالعملات الأجنبية بشكل تدريجي، كما يستثني من حوّل من ليرة إلى دولار ما يزيد على 300 ألف دولار، بعد تاريخ 31/10/2019.

ويستثنى من قام بتحويل أكثر من 75 ألف دولار على منصة صيرفة، أو استفاد من خلال الشيكات المصرفية، أو أخذ قروضا بالدولار وسدد أكثر من 300 ألف دولار بالليرة اللبنانية، ويستثنى من لم يلتزم بتطبيق التعميم 154 الذي يقضي بإعادة 30% من الودائع المحولة إلى الخارج، وتقع على مصرف لبنان والمصارف كلفة هذا التعميم والبالغة 250 مليون دولار.