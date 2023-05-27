واشنطن وبكين تتعهدان بإبقاء التواصل بينهما رغم الخلافات التجارية "العميقة"

تعهدت واشنطن وبكين بإبقاء خطوط التواصل مفتوحة بينهما رغم خلافاتهما التجارية، وذلك في أعقاب زيارة نادرة من نوعها لوزير التجارة الصيني وانغ وينتاو إلى الولايات المتحدة بعد فترة من التوتر المتنامي بين البلدين.

والتقى وينتاو مع الممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي على هامش اجتماع منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ المنعقد في ديترويت، بعد يوم من لقائه نظيرته الأمريكية جينا رايموندو في واشنطن.

وقال بيان صادر عن مكتب تاي إنها "ناقشت أهمية العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في الاقتصاد العالمي وضرورة استمرار التواصل بين الجانبين".