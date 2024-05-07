تحقيق بتعرض "بنك فلسطين" في غزة لسرقات بملايين الدولارات

أعلنت سلطة النقد الفلسطينية، الإثنين، فتح تحقيق في سرقات مصرفية في قطاع غزة، بعدما أفاد تقرير فرنسي بسرقة نحو 70 مليون دولار، خلال أسابيع.

وأقرّت الهيئة المستقلة التي تشرف على النظام المالي في الأراضي الفلسطينية بأن مصارف في قطاع غزة حماس واجهت "تحديات تعاظمت" بعد أن طال التدمير الكامل والجزئي معظم فروع المصارف في غزة جرّاء الحرب.

وأعلنت سلطة النقد في بيان، "استمرار الجهود لتقييم أضرار الحرب على موجودات الجهاز المصرفي في قطاع غزة، بما يشمل تدمير المقرات والمباني بفعل القصف، والسرقات التي طالت عدداً من فروع البنوك".

ودَعت سلطة النقد في بيانها إلى "عدم الانجرار وراء أية اخبار مغلوطة تنشرها مصادر مجهولة عن واقع الجهاز المصرفي"، مشدّدة على أن "أموال المودعين كافة مضمونة من قبل المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع وبموجب القانون".