الذهب قرب أدنى مستوى في أسبوعين مع استقرار الدولار
تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين تقريبًا، اليوم الأربعاء، وذلك مع صعود الدولار، بينما يتطلع المستثمرون إلى صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي وبيانات الوظائف الأمريكية بحثًا عن المزيد من الوضوح بشأن أي تخفيضات محتملة لأسعار الفائدة.
وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 2043.49 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1227 بتوقيت غرينتش.
كما تراجعت العقود الآجلة 1% إلى 2051.60 دولار للأوقية (الأونصة).
وقال كبير محللي السوق في مجموعة إكسينيتي، هان تان: "الذهب مستقر، إذ لا تزال الأسواق تتصارع مع الاحتمالات المحيطة باتجاه المركزي الأمريكي لتخفيض أسعار الفائدة هذا العام".
ويتوخى المتداولون الحذر قبيل صدور محضر اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي، في ديسمبر/ كانون الأول، المقرر في الساعة 1900 بتوقيت غرينتش اليوم الأربعاء.
وينتظر المستثمرون أيضًا بفارغ الصبر سلسلة من البيانات الاقتصادية الأمريكية هذا الأسبوع، بما في ذلك تقرير الوظائف غير الزراعية، يوم الجمعة المقبل.
وقالت "سي.إم.إي" التي تتبع أداء المركزي الأمريكي إن أسواق العقود الآجلة ترى فرصة بنسبة 70% لخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع مارس/ آذار.
وتراقب الأسواق من كثب التوترات في الشرق الأوسط، بعد أن امتدت حرب غزة إلى لبنان بمقتل القيادي في حركة حماس، صالح العاروري، في هجوم بطائرة مسيرة في بيروت، أمس الثلاثاء.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 1.8% إلى 23.227 دولار للأوقية، مسجلة أقل مستوى لها منذ 13 ديسمبر/ كانون الأول عام 2023، وتراجع البلاتين 1.3% إلى 969.30 دولار للأوقية، كما تراجع البلاديوم 2% إلى 1059.71 دولار للأوقية.