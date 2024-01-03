الذهب قرب أدنى مستوى في أسبوعين مع استقرار الدولار

تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين تقريبًا، اليوم الأربعاء، وذلك مع صعود الدولار، بينما يتطلع المستثمرون إلى صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي وبيانات الوظائف الأمريكية بحثًا عن المزيد من الوضوح بشأن أي تخفيضات محتملة لأسعار الفائدة.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 2043.49 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1227 بتوقيت غرينتش.

كما تراجعت العقود الآجلة 1% إلى 2051.60 دولار للأوقية (الأونصة).

وقال كبير محللي السوق في مجموعة إكسينيتي، هان تان: "الذهب مستقر، إذ لا تزال الأسواق تتصارع مع الاحتمالات المحيطة باتجاه المركزي الأمريكي لتخفيض أسعار الفائدة هذا العام".

ويتوخى المتداولون الحذر قبيل صدور محضر اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي، في ديسمبر/ كانون الأول، المقرر في الساعة 1900 بتوقيت غرينتش اليوم الأربعاء.