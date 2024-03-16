سلفا كير يقيل وزير ماليته وسط أزمة اقتصادية
قرر رئيس جنوب السودان سلفا كير إقالة وزير المالية باك بارنابا شول، من دون الكشف عن الأسباب، إلا أن القرار جاء وسط تضخم متزايد وتراجع حاد في سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار.
وبحسب وكالة "رويترز"، لم يحصل بعض الموظفين المدنيين على رواتبهم على مدى الأشهر الستة الماضية، وسط تصاعد الأزمة الاقتصادية في البلاد.
وفقد الجنيه الجنوب سوداني خلال الشهرين الماضيين نحو نصف قيمته أمام الدولار، ما أدى لارتفاع أسعار المواد الغذائية والبضائع الأساسية الأخرى.
وجرى تعيين شول (43 عاما) في منصب وزير المالية في أغسطس/آب الماضي، واتخذ عدة إجراءات إصلاحية شملت محاولة تنقية سجلات الموظفين الحكوميين؛ للقضاء على ما تُعرف بظاهرة الموظفين الوهميين، وكذلك لوقف تسرب الإيرادات.
كما قرر الرئيس سلفا كير تعيين أوو دانيال شوانق، الذي كان وزيرا سابقا للنفط، وزيرا للمالية، خلفا لحليفه باك بارنابا شول.