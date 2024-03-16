سلفا كير يقيل وزير ماليته وسط أزمة اقتصادية

قرر رئيس جنوب السودان سلفا كير إقالة وزير المالية باك بارنابا شول، من دون الكشف عن الأسباب، إلا أن القرار جاء وسط تضخم متزايد وتراجع حاد في سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار.

وبحسب وكالة "رويترز"، لم يحصل بعض الموظفين المدنيين على رواتبهم على مدى الأشهر الستة الماضية، وسط تصاعد الأزمة الاقتصادية في البلاد.

وفقد الجنيه الجنوب سوداني خلال الشهرين الماضيين نحو نصف قيمته أمام الدولار، ما أدى لارتفاع أسعار المواد الغذائية والبضائع الأساسية الأخرى.