القمح يقفز لأعلى مستوى في 5 أشهر

قلصت العقود الآجلة للقمح في شيكاغو مكاسبها عند الإغلاق، يوم الثلاثاء، عقب ارتفاعها إلى أعلى مستوى في 5 أشهر في وقت سابق من الجلسة.

يأتي ذلك بعد أن أثارت هجمات روسية على موانئ أوكرانية مخاوف بشأن الإمدادات العالمية على المدى الطويل.

وتراجعت مكاسب سوق القمح، بل وانخفضت في بعض أوقات الجلسة، مع ترقب المتعاملين لمزيد من التطورات في البحر الأسود.

ومن ناحية أخرى، هبطت العقود الآجلة للذرة وفول الصويا بفعل عمليات بيع لأسباب فنية وتوقعات بأن الطقس الحار في منطقة الغرب الأوسط الأمريكية قد لا يدوم طويلا.

وكانت أسعار القمح في مجلس شيكاغو للتجارة قد ارتفعت إلى الحد المسموح به يوميا وهو 60 سنتاً، الإثنين، بعد أن دمرت روسيا مستودعات للحبوب الأوكرانية على نهر الدانوب في هجوم بطائرة مسيرة.

واستهدف الهجوم طريق تصدير حيوياً لكييف في حملة جوية موسعة بدأتها موسكو الأسبوع الماضي بعد انسحابها من اتفاق الحبوب في البحر الأسود.

لكن السوق تراجعت عن أعلى مستوى لها في 5 أشهر اليوم الثلاثاء مع إبطاء روسيا على ما يبدو وتيرة هجماتها على الموانئ الأوكرانية.