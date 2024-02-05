ما تأثير إلغاء العراق ترخيص بنوك إيرانية؟

بعد أنباء عن إلغاء ترخيص البنك الوطني الإيراني في العراق، قال اقتصاديون إن القرار ليس له أي تأثير على التجارة بين البلدين.

وقال رئيس الغرفة التجارية المشتركة بين البلدين، يحيى آل إسحاق، الإثنين، إن بنكين إيرانيين مغلقان في العراق منذ عامين.

وأضاف آل إسحاق: "في العراق كان لدينا ثلاثة بنوك وطنية، البنك الوطني وبارسيان والتعاون الإسلامي، وأغلقت هذه البنوك الثلاثة منذ نحو عامين".

وبحسب قوله: " لم تكن لدى مصرفي الوطني (ملي) وبارسيان أي تحويلات ومعاملات بالعملة الأجنبية منذ عامين"، مشيرا أن نشر هذا القرار يأتي "لمنع الاتجاه النزولي للدولار في إيران".

وسبق أن نشرت بعض وسائل الإعلام الإيرانية، نقلا عن وسائل إعلام عراقية، صورة لرسالة من البنك المركزي العراقي موجهة إلى البنك الوطني الإيراني، تشير إلى إلغاء ترخيص البنك الوطني الإيراني في العراق، ويعود تاريخ هذه الرسالة إلى 24 يناير/كانون الثاني من الشهر الماضي.

وجاء في هذه الرسالة أن استمرار نشاط هذا البنك في العراق لا فائدة منه، كما أنه يخضع للعقوبات الدولية.

ومن جهته، أكد الخبير التجاري الإيراني محمد علي نادب إن "إلغاء ترخيص البنك الوطني ليس له أي تأثير على التجارة بين البلدين"، مضيفًا: "التبادلات التجارية بين إيران والعراق تتم بطرق مختلفة".

وقال نادب، في تصريح لموقع بازار الإيراني، إنه "لا يمكن القول إن إلغاء ترخيص البنك يمكن أن يكون له تأثير خاص على تجارة إيران مع هذا البلد".