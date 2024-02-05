ما تأثير إلغاء العراق ترخيص بنوك إيرانية؟
بعد أنباء عن إلغاء ترخيص البنك الوطني الإيراني في العراق، قال اقتصاديون إن القرار ليس له أي تأثير على التجارة بين البلدين.
وقال رئيس الغرفة التجارية المشتركة بين البلدين، يحيى آل إسحاق، الإثنين، إن بنكين إيرانيين مغلقان في العراق منذ عامين.
وأضاف آل إسحاق: "في العراق كان لدينا ثلاثة بنوك وطنية، البنك الوطني وبارسيان والتعاون الإسلامي، وأغلقت هذه البنوك الثلاثة منذ نحو عامين".
وبحسب قوله: " لم تكن لدى مصرفي الوطني (ملي) وبارسيان أي تحويلات ومعاملات بالعملة الأجنبية منذ عامين"، مشيرا أن نشر هذا القرار يأتي "لمنع الاتجاه النزولي للدولار في إيران".
وسبق أن نشرت بعض وسائل الإعلام الإيرانية، نقلا عن وسائل إعلام عراقية، صورة لرسالة من البنك المركزي العراقي موجهة إلى البنك الوطني الإيراني، تشير إلى إلغاء ترخيص البنك الوطني الإيراني في العراق، ويعود تاريخ هذه الرسالة إلى 24 يناير/كانون الثاني من الشهر الماضي.
وجاء في هذه الرسالة أن استمرار نشاط هذا البنك في العراق لا فائدة منه، كما أنه يخضع للعقوبات الدولية.
ومن جهته، أكد الخبير التجاري الإيراني محمد علي نادب إن "إلغاء ترخيص البنك الوطني ليس له أي تأثير على التجارة بين البلدين"، مضيفًا: "التبادلات التجارية بين إيران والعراق تتم بطرق مختلفة".
وقال نادب، في تصريح لموقع بازار الإيراني، إنه "لا يمكن القول إن إلغاء ترخيص البنك يمكن أن يكون له تأثير خاص على تجارة إيران مع هذا البلد".
وبدوره، نفى محسن جمن آرا، عضو غرفة التجارة الإيرانية، لوكالة "فارس نيوز"، "هذا الخبر"، مؤكدا عدم وجود "مشكلة في عملية التجارة بين العراق وإيران".
وأضاف آرا: "بغض النظر عن صحة هذا الخبر، تجدر الإشارة إلى أن البنك الوطني الإيراني ليس له أي تأثير خاص على أنشطة رجال الأعمال في العراق، والآن سيثير خبر إلغاء ترخيصه اضطرابًا بطيئًا".
ووصف العلاقات التجارية بين إيران والعراق بأنها طبيعية.
ومن جانبه، قال عضو مجلس إدارة غرفة التجارة الإيرانية العراقية، حميد حسيني، إن "الخبر لم يؤكده أي مصدر رسمي".
وذكر حسيني، في حديثه لوكالة أنباء "إيبنا"، أن "تعاملاتنا مع العراق تتم من خلال الصرافة ودول ثالثة ولا يلعب أي مصرف دورا مباشرا في ذلك".
وتابع: "هذه ليست مسألة جديدة، ولم نقم بإجراء معاملات مع العراق عبر القنوات المصرفية منذ فترة طويلة، ولهذا السبب فإن نشاط البنك الوطني الإيراني لم ولن يكون له أي تأثير على التبادلات التجارية بين إيران والعراق".