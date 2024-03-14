إيران تشتري طائرة ركاب خارج الخدمة من أفغانستان

اشترت إيران طائرة "بوينغ 727" خارجة عن الخدمة، من شركة طيران "كام إير" الأفغانية الخاصة، وفقاً لما ذكرته صحيفة "آفتاب يزد" الإيرانية الإصلاحية.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع قوله، إن "هذه الطائرة تم نقلها إلى إيران يوم الأربعاء، وكانت من أولى طائرات شركة طيران (كام إير) التي غادرت الخدمة عام 2007".

وتأتي هذه الصفقة في وقت يواجه فيه الأسطول الجوي الإيراني نقصًا حادًّا في الطائرات، ولا تستطيع طهران شراء طائرات جديدة بسبب العقوبات.

واشترت شركة "كام إير"، وهي أول شركة طيران خاصة في أفغانستان، طائرتين من طراز "بوينغ 727"، وطائرتين من طراز "أنتونوف 24" عند تأسيسها في عام 2003.

وجرى إخراج الطائرة عن الخدمة؛ بسبب مشكلة فنية، قبل نقلها إلى موقف السيارات في مطار مدينة مزار شريف جنوبي أفغانستان، قبل بيعها.