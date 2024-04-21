البرازيل.. تدخلات مصرفية مرتقبة لاحتواء ارتفاع العملة الأمريكية

أصبح الريال البرازيلي من أكثر العملات التي انخفضت قيمتها في العالم، فيما صرَّح رئيس البنك المركزي، روبرتو كامبوس نيتو، أن السلطة النقدية قد تنفذ تدخلات جديدة في سوق العملة البرازيلية لاحتواء ارتفاع العملة الأمريكية، وفقاً لموقع "إنفوباي" الإخباري.

وبحسب الموقع، لا يُعد السبب في عدم الاستقرار نتيجة البيئة الدولية والسياسة النقدية الأمريكية فحسب، بل وأيضاً نتيجة مراجعة الهدف المالي هذه الأيام. حيث قررت الحكومة مراجعة الهدف المالي لعام 2025 إلى عجز صفري بدلاً من فائض قدره 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

ومع هذا التغيير في الهدف المالي، ستتمكن الحكومة من زيادة الإنفاق وزيادة الدين العام. بينما يتعين على وزير الاقتصاد زيادة الدخل بمقدار 296 مليار ريال في عامي 2025 و2026، أي 57 مليار دولار، لتحقيق الأهداف المالية الحالية.

وأدى ذلك إلى إثارة حالة من القلق الاجتماعي. إذا استمر السيناريو في هذا الاتجاه؛ فإن التأثير على السكان يمكن أن يكون قويًّا للغاية، مع توسع الفقر ونمو قوي لعدم المساواة الاجتماعية حتى في الطبقة الوسطى.