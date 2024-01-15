الاتفاق على تمديد الاستكشاف في حوض غدامس بليبيا‎

قالت شركة سوناطراك الجزائرية والمؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا في بيانين، الأحد، إنهما وقعتا على تعديلين مرتبطين بتمديد فترة الاستكشاف في موقعين بحوض غدامس في ليبيا.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إن التعديلين جاءا "في إطار سعي شركة سوناطراك لمباشرة نشاطها الاستكشافي في ليبيا عقب إعلانها رفع حالة القوة القاهرة في السابع من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي".

وأضافت، أنها وقعت مع سوناطراك "ملاحق لتمديد اتفاقيات الإبسا للمنطقة 95/96 والمنطقة 65؛ وذلك للتعويض عن فترة التوقف بسبب حالة القوة القاهرة".

وأشارت إلى أن التعديلات جاءت "حتى تتمكن شركة سوناطراك من العودة لاستكمال الالتزامات التعاقدية المتبقية في أقرب وقت".