مصر توقع عقد تشغيل الخط الأول للقطار الكهربائي السريع

أرست الحكومة المصرية، اليوم الثلاثاء، عقدًا لإدارة وتشغيل الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع "العين السخنة–الإسكندرية–العلمين–مطروح" على شركتي دويتشة بان الألمانية والسويدي إليكتريك المصرية.

وقالت شركة السويدي إلكتريك في بيان إن العقد مدته 15 عامًا قابلة للتجديد لمدة 15 عامًا آخر، وتضم الشبكة 3 خطوط.

وقال أحمد السويدي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة: "مع إنشاء الخطوط الثلاثة، ستغطي السكك الحديدية الصديقة للبيئة مسافة 2000 كيلومتر، ولتنفيذ هذا المشروع الأخضر سترسل شركتنا فريق العمل إلى ألمانيا من أجل اكتساب خبرة دولية كجزء من الاستثمارات في التنمية طويلة الأجل للبلاد".

وكانت "السويدي" و"دويتشة بان" قد وقعتا ورقة شروط، في أغسطس/ آب، مع الهيئة القومية للأنفاق لتشغيل وصيانة مشاريع الشبكات عالية السرعة في مصر.