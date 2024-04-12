تعاظم معاناة المستهلكين في أمريكا بشكل يفوق التوقعات

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في السوق الأمريكية بنسبة 3.5% خلال مارس/آذار الماضي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين ما يعكس تسارع التضخم.

وبحسب تقرير نشرته شبكة "CNBC" الإخبارية، كشفت أحدث البيانات الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، أن مؤشر أسعار المستهلك، وهو مقياس رئيسي للتضخم، ارتفع بنسبة 0.4% على أساس شهري، وبنسبة 3.5% خلال 12 شهراً.

ويشير هذا الارتفاع، إلى تزايد ضغوط الأسعار عبر مجموعة من السلع والخدمات في الاقتصاد الأمريكي.

وتجاوزت هذه الأرقام توقعات الاقتصاديين بزيادة شهرية بنسبة 0.3% وارتفاع بنسبة 3.7% على أساس سنوي، ما يشير إلى زخم تضخمي واسع النطاق.

وكان رد فعل الأسواق المالية سريعًا على الأخبار، مع انخفاض الأسهم وارتفاع عوائد سندات الخزانة استجابةً للمخاوف بشأن التداعيات المحتملة على السياسة النقدية.

وكان الارتفاع في أسعار المستهلك مدفوعاً في المقام الأول بارتفاع التكاليف في قطاعي السكن والطاقة.

ويفرض الارتفاع التضخمي الأخير تحديات بالنسبة للعمال، حيث بقي متوسط الأجر الحقيقي في الساعة راكداً على أساس شهري وارتفع بنسبة ضئيلة بلغت 0.6% خلال العام الماضي.