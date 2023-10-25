انخفاض حجوزات الرحلات الجوية إلى الشرق الأوسط منذ بدء صراع غزة

أظهر تحليل لبيانات السفر أجرته شركة "فورورد كيز"، انخفاض مبيعات تذاكر الطيران إلى مصر، والأردن، ولبنان، منذ أن هاجمت حركة حماس، إسرائيل، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول مع امتداد آثار الصراع إلى المنطقة.

وتسبب العنف بين إسرائيل و"حماس" في موجة إلغاءات للرحلات الجوية إلى إسرائيل، حيث قالت شركات طيران عالمية إنها لن تُسيّر رحلات، بعد الآن، إلى هناك لأسباب أمنية.

وألغى منظمو الرحلات السياحية رحلاتهم إلى إسرائيل، وخلت العديد من الفنادق من النزلاء بعد فترة وجيزة، لكن البيانات تُظهر أن عدم الاستقرار أدى إلى تراجع السفر في أنحاء المنطقة.

وقال أوليفييه بونتي، نائب رئيس التحليلات في شركة "فورورد كيز" إن "تذاكر السفر إلى مصر انخفضت 26% على أساس سنوي، وإلى الأردن بنسبة 49%، وإلى لبنان بنسبة 74%"، مضيفًا أن "مثل هذا الانخفاض الكبير في الطلب على السفر أمر متوقع تمامًا، نظرًا لحجم الصراع، والأزمة الإنسانية المستمرة".