قتلى وجرحى باحتجاجات في اليمن على زيادة أسعار الوقود
قتل 4 يمنيين خلال مواجهات مسلحة اندلعت في محافظة مأرب شمالي البلاد، أمس الثلاثاء، بين قوات تابعة للحكومة الشرعية، ومسلحين قبليين محتجين على ارتفاع أسعار الوقود.
وقالت مصادر محلية، لـ"إرم نيوز"، إن مواجهات عنيفة اندلعت بين قوات الجيش اليمني ومسلحين من أبناء قبائل مأرب، احتجزوا عشرات الناقلات النفطية الخارجة من منشأة "صافر" النفطية؛ احتجاجًا على ارتفاع الأسعار.
وذكرت المصادر أن المسلحين القبليين تجمّعوا في منطقة "الضمين" منذ الاثنين الماضي قرب طريق مرور الناقلات النفطية، في محاولة للضغط على السلطات المحلية، وإجبارها على عدم رفع أسعار الوقود في مأرب التي تعتبر الأقل سعرًا بين المحافظات اليمنية، قبل أن يتطور الاحتجاج إلى منع مرور الناقلات النفطية، ما أدى إلى نشوب مواجهات مسلحة وقصف متبادل باستخدام الأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين الجانبين.
وأشارت المصادر إلى أن المواجهات أسفرت عن مقتل 3 من القبليين، إضافة إلى أحد سائقي الناقلات النفطية الذي توفي اليوم الأربعاء متأثرًا بجروحه، إلى جانب عشرات الجرحى من المسلحين القبليين والقوات الحكومية.
أسعار المشتقات النفطية
ومنذ منتصف الأسبوع الحالي، ارتفعت أسعار المحروقات في محافظة مأرب النفطية إلى قرابة 10 آلاف ريال يمني، أي ما يعادل 6 دولارات، لصفيحة المحروقات الواحدة بسعة 20 لترًا، بعد أن كان سعرها يصل إلى 3500 ريال يمني، ما يعادل أقل من 3 دولارات.
وقالت شركة النفط اليمنية في المحافظة، اليوم، إن تحريك سعر الوقود جاء بناء على قرار حكومي بعد المصادقة على قرارات المجلس الاقتصادي الأعلى، المتعلق بتنفيذ إصلاحات اقتصادية وتعزيز موارد الدولة، نظرًا للوضع الاقتصادي وحاجة الحكومة للإيرادات لتغطية النفقات.
وأضافت الشركة، في بيانها، أن عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ مأرب، سلطان العرادة، نجح في خفض سعر صفيحة المحروقات من 9750 ريالاً يمنياً، إلى ما يعادل 8 آلاف ريال يمني، بعد جهود بذلها في التواصل مع الرئاسة والحكومة.
وأشارت إلى أن "هذا السعر مناسب جدًا إذا ما قورن بأسعار البترول خارج محافظة مأرب، وسوف يحدّ من الأزمة بشكل كبير كون السعر السابق ساهم في ازدهار السوق السوداء وانعدام المادة نتيجة للسحب المكثف".
وخلال الأشهر الأخيرة، شهدت أسعار المشتقات النفطية ارتفاعًا كبيرًا في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، إذ بلغ سعر صفيحة البنزين سعة 20 لترًاً في عدن 28 ألف ريال، أي ما يقارب 19 دولاراً، في حين وصل سعر صفيحة الديزل إلى قرابة 26 ألف ريال يمني، بما يعادل 17 دولاراً.