قتلى وجرحى باحتجاجات في اليمن على زيادة أسعار الوقود

قتل 4 يمنيين خلال مواجهات مسلحة اندلعت في محافظة مأرب شمالي البلاد، أمس الثلاثاء، بين قوات تابعة للحكومة الشرعية، ومسلحين قبليين محتجين على ارتفاع أسعار الوقود.

وقالت مصادر محلية، لـ"إرم نيوز"، إن مواجهات عنيفة اندلعت بين قوات الجيش اليمني ومسلحين من أبناء قبائل مأرب، احتجزوا عشرات الناقلات النفطية الخارجة من منشأة "صافر" النفطية؛ احتجاجًا على ارتفاع الأسعار.

وذكرت المصادر أن المسلحين القبليين تجمّعوا في منطقة "الضمين" منذ الاثنين الماضي قرب طريق مرور الناقلات النفطية، في محاولة للضغط على السلطات المحلية، وإجبارها على عدم رفع أسعار الوقود في مأرب التي تعتبر الأقل سعرًا بين المحافظات اليمنية، قبل أن يتطور الاحتجاج إلى منع مرور الناقلات النفطية، ما أدى إلى نشوب مواجهات مسلحة وقصف متبادل باستخدام الأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين الجانبين.

وأشارت المصادر إلى أن المواجهات أسفرت عن مقتل 3 من القبليين، إضافة إلى أحد سائقي الناقلات النفطية الذي توفي اليوم الأربعاء متأثرًا بجروحه، إلى جانب عشرات الجرحى من المسلحين القبليين والقوات الحكومية.