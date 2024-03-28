صعود أسعار النفط العالمية بعد التعافي من انخفاضين متواليين

ارتفعت أسعار النفط العالمية الخميس لتتعافى من انخفاض لجلستين متتاليتين مع قيام المستثمرين بإعادة تقييم أحدث بيانات لمخزونات النفط الخام والبنزين الأمريكية.

وبحلول الساعة 0041 بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو/أيار 29 سنتا أو ما يعادل 0.34% إلى 86.38 دولار للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة تسليم يونيو/حزيران الأكثر تداولا 28 سنتا بما يعادل 0.33% إلى 85.69 دولار.

أما العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم مايو/أيار فارتفعت 41 سنتا أو 0.50% إلى 81.76 دولار للبرميل.

وبحسب "رويترز"، تعرضت أسعار النفط في الجلسة الماضية لضغوط بعد أن ارتفعت مخزونات النفط الخام والبنزين الأمريكية على غير المتوقع الأسبوع الماضي مدفوعة بارتفاع واردات الخام وتباطؤ الطلب على البنزين، وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة، ومع ذلك، كانت الزيادة في مخزونات النفط الخام أقل من توقعات معهد البترول الأمريكي.

وقال بيارن شيلدروب كبير محللي السلع الأولية لدى "إس.إي.بي" للأبحاث في مذكرة "نتوقع أن ترتفع المخزونات الأمريكية أقل من المعتاد في انعكاس لسوق النفط العالمية التي تعاني من عجز طفيف، ومن المرجح أن يدعم هذا سعر خام برنت في المستقبل".

وذكر عضو في مجلس محافظي الاحتياطي الاتحادي الأربعاء أن أحدث بيانات للتضخم والتي جاءت مخيبة للآمال تؤكد مبررات البنك المركزي الأمريكي لإرجاء الخفض المستهدف لسعر الفائدة على المدى القصير، لكنه لم يستبعد خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام.

وقال محللو "جيه.بي مورجان" في مذكرة إن "الأسواق تجتمع على أن خفض كل من الاحتياطي الاتحادي والبنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة سيبدأ في يونيو". وتدعم أسعار الفائدة المنخفضة الطلب على النفط.