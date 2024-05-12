العراق: لن نوافق على أي تخفيضات يعلنها "أوبك+"

أعلن وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، أن بلاده لن توافق على أي تخفيضات جديدة لإنتاج النفط الخام، قد يعلن عنها تحالف "أوبك+" في اجتماعه المقبل.

وردت تصريحات عبد الغني، أمس السبت، على هامش مشاركته في أعمال مؤتمر للنفط والغاز المنعقد في بلاده، نقلت تفاصيله وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

وقال: "نحن قمنا بما يكفي من تخفيضات طوعية في إنتاج النفط الخام خلال الفترة الماضية.. لا أعتقد أننا سنوافق على أي مقترحات جديدة للخفض في اجتماع التحالف المزمع عقده مطلع يونيو/حزيران المقبل".

ومنذ يوليو/تموز 2023، دخل العراق في خفض طوعي بمقدار 220 ألف برميل يوميًّا، تم تمديده مرارًا، ليكون أحدث موعد لانتهائه يونيو/حزيران المقبل.

كذلك، يشارك العراق في خفض إلزامي من جانب التحالف بدأه في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 ويستمر حتى ديسمبر/كانون الأول المقبل، بإجمالي خفض لدول التحالف الـ23 يبلغ قرابة 3.6 مليون برميل يوميًّا.

ولم يشر الوزير صراحة إلى نوع الخفض الذي لن توافق بلاده عليه في حال تم اقتراح تمديده أو تعميقه.

وحاليًّا يبلغ إنتاج العراق النفطي قرابة 4 ملايين برميل يوميًّا، بحسب بيانات لوزارة النفط ولمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك".

وواجه العراق في أكثر من مناسبة انتقادات من تحالف "أوبك+" لعدم التزامه بكميات النفط المنتجة.