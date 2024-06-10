أسعار الذهب تستقر إثر تعليق "المركزي الصيني" للمشتريات

وبحسب "رويترز"، هبط الذهب يوم الجمعة 3.5 في المئة في أكبر انخفاض يومي منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 بعد أن جاء تقرير الوظائف الأمريكي أقوى من المتوقع، فضلًا عن تعليق المركزي الصيني في مايو/ أيار عمليات شراء استمرت 18 شهرًا من أجل تعزيز الاحتياطيات.

وتراجعت توقعات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة في سبتمبر/ أيلول إلى 50 في المئة تقريبًا من نحو 70 في المئة قبل بيانات الوظائف.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.4 في المئة إلى 29.58 دولار للأوقية، كما زاد البلاتين واحدًا في المئة إلى 973.40 دولار وصعد البلاديوم 0.2 في المئة إلى 914.21 دولار.