أسعار الذهب تستقر إثر تعليق "المركزي الصيني" للمشتريات
استقرت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، بعد أن تراجعت في الجلسة السابقة بسبب تعليق البنك المركزي الصيني للمشتريات وبيانات الوظائف الأمريكية القوية التي قلصت الآمال في خفض وشيك لأسعار الفائدة.
وظلت أسعار الذهب في المعاملات الفورية دون تغير عند 2296.17 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة الـ07:51 بتوقيت غرينتش، كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 في المئة إلى 2313.30 دولار.
وبحسب "رويترز"، هبط الذهب يوم الجمعة 3.5 في المئة في أكبر انخفاض يومي منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 بعد أن جاء تقرير الوظائف الأمريكي أقوى من المتوقع، فضلًا عن تعليق المركزي الصيني في مايو/ أيار عمليات شراء استمرت 18 شهرًا من أجل تعزيز الاحتياطيات.
وتراجعت توقعات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة في سبتمبر/ أيلول إلى 50 في المئة تقريبًا من نحو 70 في المئة قبل بيانات الوظائف.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.4 في المئة إلى 29.58 دولار للأوقية، كما زاد البلاتين واحدًا في المئة إلى 973.40 دولار وصعد البلاديوم 0.2 في المئة إلى 914.21 دولار.