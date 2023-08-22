الدولار ينخفض قبل اجتماع محافظي البنوك المركزية

انخفض الدولار من أعلى مستوياته في عشرة أسابيع مقابل سلة من العملات الرئيسية، اليوم الثلاثاء، رغم تسجيل عوائد سندات الخزانة مستويات قياسية جديدة منذ ما بعد الأزمة المالية.

يأتي ذلك قبل كلمة مرتقبة لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول خلال اجتماع محافظي البنوك المركزية في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وابتعد الين عن أدنى مستوياته في 9 أشهر بعدما التقى محافظ بنك اليابان (المركزي) مع رئيس الوزراء، وذلك رغم قوله إن الاجتماع لم يتطرق لتقلبات سعر الصرف.

وارتفع اليوان الصيني لفترة وجيزة مسجلاً أعلى مستوياته في أسبوع بعدما حاول البنك المركزي الصيني مجدداً تعزيز العملة من خلال تحديد نقطة منتصف يومية أعلى كثيراً من المتوقع، لكن هذه المكاسب تبددت سريعاً.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ست عملات رئيسية أخرى من بينها الين واليورو، لكنه لم يبتعد كثيرا عن أعلى مستوى له منذ 12 حزيران/ يونيو سجله يوم الجمعة عند 103.68.

ونزل الدولار 0.22% أمام العملة اليابانية مسجلا 145.935 ين، فيما زاد اليورو 0.15% إلى 1.0912 دولار. وارتفع الجنيه الإسترليني 0.16% إلى 1.27765 دولار.

ولم يطرأ تغير يذكر على اليوان في التعاملات الخارجية عند 7.2934 للدولار بعدما ارتفع 0.25% في وقت سابق. واستقر الدولار الأسترالي دون تغير عند 0.6417 دولار.

وقال ريتشارد فارنولوفيتش، محلل استراتيجيات العملة في وستباك في مذكرة: "إذا ترك (رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم) باول الباب مفتوحاً أمام مزيد من الزيادات (في سعر الفائدة)" في كلمته يوم الجمعة أمام المنتدى السنوي لمحافظي البنوك المركزية "فيمكن أن تتكون جبهة صعود جديدة للدولار" وربما يتجاوز مؤشر الدولار مستوى 104.