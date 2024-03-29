رُبع شركات العالم تخطط لإلغاء ملايين الوظائف خلال 2024

يواجه العالم مخاطر إلغاء ملايين الوظائف خلال العام الجاري، وتستعد 25% من الشركات الكبرى حول العالم في قطاعات مختلفة لشطب نحو 5% من الوظائف لديها.

وبدأت مئات الشركات الكبرى حول العالم فعليًا موجة تسريحات وإلغاء وظائف، لأسباب مالية ولأخرى متعلقة بإحلال الذكاء الاصطناعي مكان الموظفين.

وأظهر استطلاع أصدرته مؤسسة "برايس ووتر هاوس كوبرز" إجماع أكثر من 4700 مدير تنفيذي حول العالم في أكثر من 10 قطاعات اقتصادية تنشط في 105 دول، على اتخاذ خطوات فعلية لشطب ملايين الوظائف.

وبحسب الاستطلاع تستعد 25% من الشركات الكبرى في مختلف القطاعات لشطب نحو 5% من الوظائف لديها بسبب الذكاء الاصطناعي خلال العام الجاري، كما يتجه 32% من رؤساء الشركات الناشطة في الإعلام والترفيه إلى شطب وظائف خلال العام الجاري.

وقال 28% من أرباب الشركات في قطاع البنوك والخدمات المالية، إنهم بدأوا التحضير لشطب وظائف، ومن المنتظر أن يشهد قطاع النقل واللوجستيك شطب رُبع الوظائف الحالية، وتبرز النسبة ذاتها في قطاع الاتصالات.

ووفقًا لنتائج الاستطلاع يتجه 22% من أرباب شركات السيارات إلى إلغاء وظائف خلال العام الجاري، بينما تبلغ النسبة 21% في قطاع الطاقة، ومثلها في قطاع الصناعة.