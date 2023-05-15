الذهب يصعد مع استمرار المخاطر الاقتصادية

صعدت أسعار الذهب اليوم الاثنين مع تعثر محادثات رفع سقف الدين الأمريكي ومخاوف من تباطؤ اقتصادي؛ ما دفع بعض المتعاملين نحو المعدن النفيس وهو من أصول الملاذ الآمن.

وبحلول الساعة الـ20:49 بتوقيت غرينتش صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 2013.79 دولار للأوقية (الأونصة) بعد تراجعه على مدى ثلاث جلسات. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 2018.20 دولار للأوقية.

وكشفت بيانات يوم الجمعة أن معنويات المستهلكين الأمريكيين تراجعت إلى أدنى مستوى في ستة أشهر في مايو/ أيار بفعل مخاوف من ركود ينتج عن الخلاف السياسي المرتبط برفع سقف دين الحكومة الاتحادية.