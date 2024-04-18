التوترات الدولية ترفع تكلفة مشروع الربط الكهربائي المغربي البريطاني

ساهمت الأحداث الدولية الأخيرة والضغوطات الاقتصادية العالمية في ارتفاع تكلفة مشروع الربط الكهربائي بين المغرب وبريطانيا، الذي يتوقع أن يزود أكثر من 7 ملايين منزل في المملكة المتحدة بـ"الكهرباء النظيفة" مع حلول العام 2030.

وأفادت شركة "إكس لينكس" (Xlinks) البريطانية، مُطوّرة المشروع، في بيان لها، أمس الأربعاء، أن الكلفة الحالية لتنفيذ أطول خط كهرباء بحري عالميا ستبلغ اعتبارًا من شهر نيسان/ أبريل الجري ما بين 27 و30 مليار دولار أمريكي، مقابل الكلفة السابقة التي قُدرت بحوالي 25 مليار دولار أمريكي.

وقالت الشركة: "إن تعديل التكلفة السعرية للمشروع، جاء نتيجة الضغوط الاقتصادية الكبرى، وارتفاع تكاليف مشاريع الطاقة، بالإضافة إلى مجموعة من العوامل الأخرى".

وسجّلت شركة "إكس لينكس"، أن هذه الزيادة مدفوعة أيضاً بالضغوط التي تعرفها سلاسل التوريد، وكذلك تأثيرات الأحداث العالمية، بالإضافة إلى الزيادة في تكاليف المواد الخام، فضلا عن تزايد الطلب العالمي على مصادر الطاقات المتجددة، وارتفاع أسعار الفائدة.

زيادة رأس المال

ونقل البيان ذاته، عن جيمس همفري، الرئيس التنفيذي لشركة "إكس لينكس"، قوله: "هذه التحديثات الجديدة التي تخص الأسعار تتماشى بشكل عام مع ما نشهده في السوق".

وشدد المتحدث على أن "إكس لينكس" ما زالت ملتزمة بتقديم مشروع الطاقة بين المغرب والمملكة المتحدة في العقد المقبل (دون تحديد عام بعينه)، لتوفير 8% من الطلب على الكهرباء في المملكة المتحدة، مع طاقة نظيفة وموثوقة وبأسعار معقولة.

وحول توفير التمويل، أوضح همفري، أن الشركة تواصل العمل على زيادة رأس المال، مع إجراء مشاورات مستمرة مع وزارة أمن الطاقة البريطانية والهيئات المعنية.