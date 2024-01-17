الذهب يستقر بعد تدني الآمال في خفض أسعار الفائدة

استقر سعر الذهب، اليوم الأربعاء، بعد انخفاض كبير في الجلسة السابقة إذ أضعفت تصريحات أحد مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي من التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة في مارس/ آذار.

ولم يتغير سعر الذهب في المعاملات الفورية وبقي عند 2027.62 دولار للأوقية بحلول الساعة 0236 بتوقيت جرينتش بعدما انخفض 1.3% في الجلسة السابقة، وهو أكبر انخفاض في يوم واحد منذ الرابع من ديسمبر/ كانون الأول.

وتغير سعر العقود الآجلة للذهب الأمريكي بشكل طفيف إلى 2030.90 دولار.

وقال كريستوفر والر عضو مجلس محافظي المركزي الأمريكي يوم الثلاثاء إنه رغم وقوف الولايات المتحدة "على مسافة قريبة" من هدف التضخم الذي حدده البنك المركزي والبالغ 2%، إلا أنه لا ينبغي أن يتعجل البنك نحو خفض سعر الفائدة القياسي حتى يتضح أن انخفاض التضخم سيستمر.

وينتظر المتعاملون سماع المزيد تعليقات مسؤولي المركزي الأمريكي هذا الأسبوع.

وأثارت تعليقات والر عمليات بيع واسعة النطاق، مما أدى إلى تراجع مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية الثلاث.

ودفعت تصريحاته الدولار إلى أعلى مستوى في أكثر من شهر وعوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية إلى تسجيل أكبر زيادة في أكثر من 3 أشهر يوم الثلاثاء.

ومن شأن ارتفاع الدولار جعل السبائك أكثر تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى، في حين يقلل ارتفاع أسعار الفائدة من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائداً.

وتراجعت توقعات السوق لخفض أسعار الفائدة في مارس/ آذار إلى فرصة قدرها 62.2% مقابل 76.9% في الجلسة السابقة، وفقاً لأداة "فيد ووتش" من "سي.إم.إي".

ورغم ذلك، لا تزال تراهن الأسواق على إجراء ستة تخفيضات لأسعار الفائدة هذا العام بمقدار 25 نقطة أساس في كل مرة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة والبلاتينيوم والبلاديوم 0.1% كل على حدا.

وبلغ سعر الفضة في المعاملات الفورية 22.89 دولار للأوقية والبلاتينيوم 894.29 دولار والبلاديوم 937.52 دولار.