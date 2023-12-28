الجفاف ينخر اقتصاد إسبانيا ويكبده خسائر بملياري يورو

احتلت إسبانيا المركز التاسع في الجفاف، ضمن تصنيف عالمي لـ20 حدثًا، من بينها الأعاصير والفيضانات والحرائق، وفق تقرير لمنظمة التنمية الدولية "كريس أيد"، حول التأثير الاقتصادي للأحداث المناخية الكبرى على الأشخاص بشكل مباشر، أوردته صحيفة "20 مينتوس" الإسبانية.

وقال التقرير إن الجفاف في إسبانيا من بين الكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ في عام 2023، والتي كلفت سكان المناطق المتضررة أكثر من غيرها.

وأضاف أن الجفاف كلف كل إسباني 45.5 يورو، عند تقسيم الأضرار على عدد الأشخاص الذين يعيشون في المنطقة المتضررة، ما يرفع الكلفة الإجمالية إلى أكثر من 2.1 مليار يورو.