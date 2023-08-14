الإمارات.. ارتفاع في حجم التمويل المقدم للقطاعين التجاري والصناعي

أظهرت بيانات حديثة لمصرف الإمارات المركزي ارتفاعاً في حجم التمويلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة في الإمارات، بنحو 28.4 مليار درهم خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري، وفقا لوكالة الأنباء الإمارات "وام".

وتفيد بيانات المركزي الإماراتي أن الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية إلى قطاعي التجارة والصناعة، وصل إلى 745.5 مليار درهم (حوالي 203 مليارات دولار) في نهاية أيار/ مايو الماضي، مقابل نحو 717.1 مليار درهم في نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2022، بزيادة بنسبة 4% خلال 5 أشهر.

وبحسب البيانات، زاد الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية إلى قطاعي التجارة والصناعة في أيار/ مايو الماضي بنسبة 1.11% أو ما يعادل 8.2 مليار درهم، مقابل 737.3 مليار درهم في نيسان/ أبريل الماضي.

وبحسب المصرف المركزي، تشمل تسهيلات القطاعين التجاري والصناعي، الإقراض للمقيمين من الأوراق التجارية المخفضة، وشركات التأمين، والشركات الصغيرة، والمتوسطة.

ويعادل حجم التمويلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة في الإمارات ما نسبته 90.3% من إجمالي الرصيد التراكمي للائتمان الممنوح للقطاعين والبالغ 825.6 مليار درهم في نهاية أيار/ مايو الماضي.

ووصل الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك في إمارة أبوظبي لقطاعي التجارة والصناعة إلى نحو 370.1 مليار درهم في نهاية أيار/ مايو الماضي، فيما بلغ نحو 353.7 مليار درهم للبنوك في إمارة دبي، و101.8 مليار درهم للبنوك في الإمارات الأخرى.