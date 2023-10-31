خبراء لـ "إرم نيوز": حرب غزة تفرز آثارًا مدمرة على الاقتصاد الإقليمي والعالمي

بموازاة الخسائر البشرية والمادية، يمكن للحرب بين إسرائيل وغزة أن تُوجّه ضربة قاضية للاقتصاد العالمي الذي لا يزال يعاني آثار وباء كورونا والحرب في أوكرانيا. ويُتوقع أن تتلقى الدول العربية ضربةً قوية على المستوى الاقتصادي.

وأشار صندوق النقد الدولي، في بيان له، إلى أنه لا يزال من السابق لأوانه تقدير تأثير الحرب، مشددًا في الوقت ذاته على أن الأمر الواضح هو أن "الصراع يُضيف سحابة جديدة إلى الأفق غير المشمس للاقتصاد العالمي".

وفي هذا الصدد، يقول الخبير الاقتصادي المصري، الدكتور محيي عبدالسلام، إن "استمرار الحرب على غزة سيؤثر سلبًا في اقتصاديات الدول العربية والولايات المتحدة وإسرائيل، خصوصًا أن الأزمة تأتي بعد أزمة كبرى خيَّمت على العالم بأكمله في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية".

ويوضح الخبير الاقتصادي، في حديثه لـ "إرم نيوز"، أن الحرب تؤدي إلى خسارة الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة؛ ما يؤثر في الصناعة وعمليات التبادل التجاري".

ويشير إلى أن "استمرار الصراع يؤثر في أسعار الطاقة وعمليات النقل داخل البحر المتوسط؛ ما ينعكس سلبًا على اقتصاديات أوروبا بالكامل".

تبعات سلبية على إسرائيل

في حالة إسرائيل، لم يكن أداء اقتصادها جيدًا في الفترة الأخيرة، وشهد الشيكل، الوحدة النقدية الإسرائيلية، انهيارًا بنسبة 9% تقريبًا مقابل الدولار الأمريكي، وهو أحد أسوأ الأداءات بين العملات الرئيسة التي حللتها وكالة "بلومبرج".

ودخلت إسرائيل أسوأ صراع مسلح لها منذ 50 عامًا باقتصاد كان مدعومًا بصادرات التكنولوجيا واكتشافات الغاز الطبيعي البحرية على مدى العقدين الماضيين. ومع سيطرة التخطيط للحرب والأمن على أجندة الحكومة، تتزايد الضغوط من أجل الإغاثة الاقتصادية.

وبدت الخسائر الاقتصادية لإسرائيل واضحة جدًّا، فمع تحول الاقتصاد، البالغ حجمه 520 مليار دولار، إلى حالة الحرب، تتعرض الشركات الإسرائيلية لاهتزازات عنيفة، وأصبحت الأسهم الإسرائيلية الأسوأ أداءً في العالم منذ اندلاع الحرب، وانخفض الشيكل إلى أضعف مستوى له منذ عام 2012.

ويتوقع بنك "جي بي مورغان" أن ينكمش الاقتصاد الإسرائيلي 11% هذا الربع على أساس سنوي، وأصدر كلٌّ من وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية، ووكالة "موديز" لخدمات المستثمرين، و"فيتش" للتصنيفات الائتمانية، تحذيرات بشأن توقعات ديون البلاد؛ ما جعلها أقرب إلى التخفيض الأول على الإطلاق.