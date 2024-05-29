السجن سبع سنوات لمدير سابق لمنصة "FTX" للعملات الرقمية

قضت محكمة أمريكية، بسجن المدير التنفيذي السابق لشركة "FTX" للعملات المشفرة، ريان سلامة، لأكثر من سبع سنوات، بعد إدانته بتهمة تزوير الانتخابات، والمشاركة في تشغيل شركة غير مرخصة لنقل الأموال.

وقالت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، إن سلامة البالغ من العمر 30 عاما، هو واحد من مديرين سابقين في المنصة اعترفوا بالتهم الجنائية الفدرالية بعد انهيار الشركة في أواخر عام 2022، مشيرة إلى أن الادعاء العام طالبوا بسجنه سبع سنوات.

ويقول الادعاء العام، إن سلامة ارتكب جريمة تمويل الحملات الانتخابية، والتي ترقى إلى "واحدة من أكبر الجرائم على الإطلاق في التاريخ الأمريكي".

وبهذا الحكم، لحق سلامة بالمدير السابق سام بانكمان فرايد، الذي قضت المحكمة، بسجنه 25 عاما بتهمة الاحتيال الهائل الذي تفكك مع انهيار المنصة التي كانت ذائعة الصيت في عالم العملات المشفرة.

وذكرت الصحيفة البريطانية، أن سلامة بمثابة متبرع غير رسمي للحملات الانتخابية، وساهم في تقديم 100 مليون عبر (FTX) قبل الانتخابات النصفية لعام 2022، كما قدم أموالا لمرشحين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، لمساعدة بانكمان فرايد في الحصول على تأييدهم.