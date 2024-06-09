سموتريتش يدعو إلى محادثات "ماراثونية" بشأن موازنة 2025

وقال سموتريتش في الرسالة: "سأطلب منكم الاستعداد لمناقشات ماراثونية يومي الثلاثاء والأربعاء 18 و19 يونيو"، مضيفا أن المحادثات ستشمل فحص البيانات للحصول على صورة شاملة وواضحة للتعامل بسرعة وكفاءة مع التحديات التي تواجهها البلاد.

وأوضح سموتريش أن الحرب وتأثيرها على الاقتصاد تتطلب مسؤولية مالية وشفافية كاملة في وضع السياسات وصنع القرار.

ومن المتوقع أن يسجل الاقتصاد الإسرائيلي نموا بنسبة اثنين بالمئة تقريبا هذا العام.

وسجلت إسرائيل عجزا في الميزانية قدره عشرة مليارات شيكل (2.7 مليار دولار) في أيار/ مايو؛ بسبب ارتفاع الإنفاق نتيجة للحرب التي تخوضها مع حركة حماس في غزة، بحسب وزارة المالية الإسرائيلية.

وعلى مدى الأشهر الاثني عشر السابقة، ارتفع العجز إلى 7.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في أيار/ مايو مقابل سبعة في نيسان/ أبريل، متجاوزا الهدف البالغ 6.6 في المئة لعام 2024 بأكمله.