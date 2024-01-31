مصر تضع حداً أقصى للسحوبات اليومية من البنوك

قرر البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، تحديد الحد الأقصى للسحوبات اليومية من البنوك عند مبلغ 150 ألف جنيه.

وقال البنك المركزي المصري، إن القرار ينطبق على السحب نقدا أو عبر الشيكات، مع عدم منح أي استثناءات لسحب مبلغ أكثر من 150 ألف جنيه، بحسب صحيفة المصري اليوم.

وذكر البنك أنه ألغى جميع الاستثناءات السابقة، ووجه البنوك إلى رفض صرف أي شيكات للمواطنين بحال إصرارهم على ذلك.