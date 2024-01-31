مصر تضع حداً أقصى للسحوبات اليومية من البنوك
قرر البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، تحديد الحد الأقصى للسحوبات اليومية من البنوك عند مبلغ 150 ألف جنيه.
وقال البنك المركزي المصري، إن القرار ينطبق على السحب نقدا أو عبر الشيكات، مع عدم منح أي استثناءات لسحب مبلغ أكثر من 150 ألف جنيه، بحسب صحيفة المصري اليوم.
وذكر البنك أنه ألغى جميع الاستثناءات السابقة، ووجه البنوك إلى رفض صرف أي شيكات للمواطنين بحال إصرارهم على ذلك.
ويترقب المصريون يوم غد الخميس، نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، وما سيصدر عنه من قرارات بخصوص أسعار الفائدة على الجنيه.
كان البنك قد أبقى على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 19.25 بالمئة و20.25 بالمئة على الترتيب، الشهر الماضي.
وتسعى مصر إلى كبح جماح ارتفاع سعر الدولار الذي وصل إلى مستويات غير مسبوقة عند 70 جنيها في السوق السوداء، في حين يبلغ السعر الرسمي 31 جنيها.