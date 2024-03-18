"أكبر استثمار صيني في المنطقة".. وعود للمصريين بملايين الوظائف

كشف السفير الصيني في العاصمة المصرية القاهرة، ليا ليتشيانغ، أن بلاده تستعد لتنفيذ مشروع صناعي تجاري لوجستي ضخم، ويعد أكبر استثمار صيني في المنطقة العربية، وقال إنه سيوفر ملايين فرص العمل للمصريين.

وذكر ليتشيانغ أن الصين تسعى لتحقيق نمو اقتصادي في 2024 بنسبة 5%، لافتا إلى أن هذه الأرقام ستنعكس على دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين ومصر، من خلال إنشاء منطقة صناعية صينية متكاملة بمصر، بحسب موقع "العربية".