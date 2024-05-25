أمريكا تسجل رقماً قياسياً للمسافرين جواً في يوم واحد
قالت إدارة أمن النقل الأمريكية إنها سجلت 2.95 مليون راكب بالمطارات، يوم الجمعة، في أعلى رقم خلال يوم واحد على الإطلاق.
ويتزامن الرقم القياسي مع عطلة نهاية الأسبوع في يوم الذكرى الذي يمثل بداية موسم السفر الصيفي في الولايات المتحدة، بحسب ما ذكرت "رويترز".
وفي الأسبوع الماضي، توقعت مجموعة إيرلاينز فور أمريكا لشركات الطيران الأمريكية الكبرى عددا قياسيا للمسافرين خلال الصيف يبلغ 271 مليون راكب، بزيادة 6.3% عن العام الماضي.
وقالت الإدارة إن عدد الركاب يوم الجمعة حطم الرقم القياسي المسجل في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، الذي شهد ما يقرب من 2.91 مليون مسافر.
وقالت المجموعة إن شركات الطيران الأمريكية تخطط لتسيير أكثر من 26 ألف رحلة يومية هذا الصيف، بزيادة ما يقرب من 1400 رحلة مقارنة بعام 2023، أو 5.6%، عندما نقلت 255 مليون مسافر.
وتشمل توقعات موسم السفر الصيفي الفترة من الأول من شهر يونيو/حزيران وحتى الـ31 من شهر أغسطس/آب الماضي.