أمريكا تسجل رقماً قياسياً للمسافرين جواً في يوم واحد

قالت إدارة أمن النقل الأمريكية إنها سجلت 2.95 مليون راكب بالمطارات، يوم الجمعة، في أعلى رقم خلال يوم واحد على الإطلاق.

ويتزامن الرقم القياسي مع عطلة نهاية الأسبوع في يوم الذكرى الذي يمثل بداية موسم السفر الصيفي في الولايات المتحدة، بحسب ما ذكرت "رويترز".

وفي الأسبوع الماضي، توقعت مجموعة إيرلاينز فور أمريكا لشركات الطيران الأمريكية الكبرى عددا قياسيا للمسافرين خلال الصيف يبلغ 271 مليون راكب، بزيادة 6.3% عن العام الماضي.