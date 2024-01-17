وسط ثورة الذكاء الاصطناعي.. غوغل تسرح مئات الموظفين‎

قالت شركة غوغل المملوكة لشركة ألفابت، الثلاثاء، إنها قررت تسريح مئات الموظفين في فريق مبيعات الإعلانات التابع لها، في أحدث عمليات تقليص للوظائف بالشركة.

وتأتي هذه الخطوة كمؤشر على استمرار عملية تسريح الموظفين هذا العام، إذ تتطلع الشركات إلى اعتماد برامج الذكاء الاصطناعي والأتمتة لتخفيف أعباء العمل.

وكانت غوغل قد قالت في الأسبوع الماضي إنها ستسرح العديد من الموظفين في وحدات المساعد الصوتي، وفرق الأجهزة المسؤولة عن بيكسل ونيست وفيتبيت، فضلاً عن فريق الواقع المعزز.