الدراجات الإلكترونية قد تتفوق على السيارات الكهربائية في النقل

قالت صحيفة "آيرش تايمز" الأيرلندية، إن السيارات الكهربائية تواجه تحديات في المدن، وقد لا تهيمن على مستقبل النقل الحضري، مع استمرار التحديات واكتساب الخيارات البديلة شعبية، خاصة أن الدراجات الإلكترونية تظهر كوسائل النقل الحضرية المفضلة.

وأشارت في تقرير إلى أن مبيعات السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة تباطأت، واستقر السوق البريطاني، وكان 1.2٪ فقط من سيارات الركاب الأوروبية، في العام 2022، تعمل بالبطاريات.

وبينت الصحيفة أن التكلفة الأولية تشكل عقبة كبيرة أمام السيارات الكهربائية، التي يبلغ سعرها حاليًا أعلى بنسبة 30% إلى 40% من السيارات التقليدية، لافتة أن وكالة تأجير السيارات "هيرتز" تبيع جزءًا من أسطولها الكهربائي بسبب ارتفاع تكاليف الأضرار، ما يؤكد المخاطر المالية المرتبطة بالقيادة في المدينة.