عملية رفح الوشيكة تهبط بسعر الشيكل
انخفض سعر صرف الشيكل الإسرائيلي أمام الدولار الأمريكي واليورو فور نشر الأنباء عن قرب الاجتياح البري لمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وسط مخاوف من موجة غلاء جديدة.
ووصل الدولار الأمريكي إلى 3.75 شيكل، فيما يباع اليورو صباح الاثنين مقابل 4.03 شيكل إسرائيلي.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الاثنين، أن الاستعداد للعمليات المرتقبة في مدينة رفح ومقتل 3 جنود إسرائيليين في منطقة كرم أبو سالم، جرّاء قصف قادم من رفح، تسبَّبا في انخفاض سعر صرف الشيكل الإسرائيلي.
وانخفض الشيكل قرابة 0.7% مقابل الدولار الأمريكي ليستقر عند 3.7 وسط توقعات بأنه كلما تقدمت العمليات العسكرية في رفح انخفض سعر صرف الشيكل الإسرائيلي.
وأشارت إلى أن هناك مخاوف من أن العمليات العسكرية في المدينة الواقعة جنوبي قطاع غزة ستؤدي إلى قفزة في سعر صرف سلة من العملات الأجنبية؛ ما قد يؤدي إلى موجة جديدة من ارتفاع الأسعار، ولا سيما في ظل أزمة المقاطعة التركية لإسرائيل.
وأعربت مصادر إسرائيلية عن مخاوفها من أن ارتفاع الدولار أمام الشيكل سيعني أيضًا ارتفاع أسعار الوقود، على الأقل مع مستهل شهر حزيران/ يونيو المقبل؛ ما يعني مواصلة الارتفاعات في أسعار الوقود للشهر السادس على التوالي.
وأوضحت الصحيفة العبرية أن راغبي السفر إلى الخارج لقضاء العطلات سيشعرون أيضًا بارتفاعات في أسعار بطاقات السفر، في موجة تراجع الشيكل، ولا سيما لو استؤنفت الحرب بكامل قوتها في مدينة رفح، وربما يتطور الأمر ليطال الحدود الشمالية، وتصعيد المواجهات مع ميليشيا حزب الله.
وذكر المدير التنفيذي لمؤسسة "بريكو" لإدارة المخاطر المالية، يوسي فرايمان، للصحيفة، أن التطورات العسكرية والأمنية قادت الدولار بشكل فوري إلى ما فوق مستويات 3.73 شيكل، ولكن، في ظل وفرة المعروض من العملات الأجنبية سيعني ذلك قدرة المستوردين على تلبية متطلبات التوريد، مثل: الرسوم الجمركية؛ ما يعني أن تأثر السوق لن يكون على المدى الفوري.
لكنه حذَّر من أن التصعيد العسكري سيعني تأثيرًا سريعًا على سعر صرف الشيكل أمام الدولار، وسط مخاوف من تخطيه حاجز 3.8 شيكل للدولار الواحد.
وكان شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2023 شهِد تراجعًا حادًّا في سعر الشيكل مقابل الدولار بعد أسبوع من بدء الحرب على غزة.
ووصل سعر الدولار الأمريكي إلى 4 شواكل إسرائيلية، خلال أسبوع واحد من الحرب؛ ما أدى إلى موجة من ارتفاع الأسعار، قبل أن يبدأ سعر صرف الشيكل في التحسن تدريجيًّا.