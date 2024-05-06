عملية رفح الوشيكة تهبط بسعر الشيكل

وأشارت إلى أن هناك مخاوف من أن العمليات العسكرية في المدينة الواقعة جنوبي قطاع غزة ستؤدي إلى قفزة في سعر صرف سلة من العملات الأجنبية؛ ما قد يؤدي إلى موجة جديدة من ارتفاع الأسعار، ولا سيما في ظل أزمة المقاطعة التركية لإسرائيل.

وأعربت مصادر إسرائيلية عن مخاوفها من أن ارتفاع الدولار أمام الشيكل سيعني أيضًا ارتفاع أسعار الوقود، على الأقل مع مستهل شهر حزيران/ يونيو المقبل؛ ما يعني مواصلة الارتفاعات في أسعار الوقود للشهر السادس على التوالي.

وأوضحت الصحيفة العبرية أن راغبي السفر إلى الخارج لقضاء العطلات سيشعرون أيضًا بارتفاعات في أسعار بطاقات السفر، في موجة تراجع الشيكل، ولا سيما لو استؤنفت الحرب بكامل قوتها في مدينة رفح، وربما يتطور الأمر ليطال الحدود الشمالية، وتصعيد المواجهات مع ميليشيا حزب الله.

وذكر المدير التنفيذي لمؤسسة "بريكو" لإدارة المخاطر المالية، يوسي فرايمان، للصحيفة، أن التطورات العسكرية والأمنية قادت الدولار بشكل فوري إلى ما فوق مستويات 3.73 شيكل، ولكن، في ظل وفرة المعروض من العملات الأجنبية سيعني ذلك قدرة المستوردين على تلبية متطلبات التوريد، مثل: الرسوم الجمركية؛ ما يعني أن تأثر السوق لن يكون على المدى الفوري.

لكنه حذَّر من أن التصعيد العسكري سيعني تأثيرًا سريعًا على سعر صرف الشيكل أمام الدولار، وسط مخاوف من تخطيه حاجز 3.8 شيكل للدولار الواحد.