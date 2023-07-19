ارتفاع أسعار النفط بسبب تراجع الإمدادات

ارتفعت أسعار النفط العالمية، اليوم الأربعاء، مدعومة بتعهد الصين بدعم النمو الاقتصادي، وخفض الإمدادات الروسية، وتراجع مخزونات النفط الخام الأمريكية على أساس أسبوعي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسعة سنتات، بما يعادل 0.1 بالمئة، إلى 79.72 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:10 بتوقيت غرينتش، بينما استقر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 75.75 دولار للبرميل.

وتعهدت لجنة التنمية الوطنية والإصلاح المعنية بالتخطيط في الصين، أمس الثلاثاء، بتنفيذ سياسات "لتعزيز وتوسيع نطاق" الاستهلاك في ثاني أكبر اقتصاد في العالم مع استمرار ضعف القوة الشرائية للمستهلكين.

وقالت وزارة الطاقة الروسية إن روسيا ستقلص صادراتها من النفط بواقع 2.1 مليون طن في الربع الثالث من العام في ضوء خفض الصادرات الطوعي المزمع البالغ 500 ألف برميل يوميا في آب/ أغسطس.

وقالت مصادر بالسوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء إن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير بالولايات المتحدة تراجعت جميعها في الأسبوع الماضي، وبلغ هبوط مخزونات الخام حوالي 800 ألف برميل.

وتنتظر السوق تقرير المخزونات الأسبوعي من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت لاحق اليوم الأربعاء، الذي من المتوقع أن يظهر تراجع مخزونات النفط الخام الأمريكية، وهو ما سيقدم مزيدا من الدعم للأسعار.