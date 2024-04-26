بسبب التصعيد.. فيتش تحذر إسرائيل من خفض تصنيفها الائتماني

حذّرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني من أن أي تصعيد في المنطقة قد يتسبب بخفض تصنيف إسرائيل الائتماني، وذلك في تقرير سلطت فيه الضوء على الضربات المتبادلة بين تل أبيب وطهران.

وقالت الوكالة على موقعها الإلكتروني إن "الاحتواء السريع الواضح للتبادلات العسكرية يحد من احتمالية أن تكون لهذه الحوادث تداعيات كبيرة على إسرائيل أو الدول ذات السيادة الإقليمية الأخرى، وكذلك على الأسواق العالمية".

وأكدت أن التصعيد من الممكن أن يتسبب بخفض تصنيف إسرائيل؛ نظرا للمساحة المحدودة التي تتمتع بها عند تصنيفها الحالي (A+)