بسبب التصعيد.. فيتش تحذر إسرائيل من خفض تصنيفها الائتماني
حذّرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني من أن أي تصعيد في المنطقة قد يتسبب بخفض تصنيف إسرائيل الائتماني، وذلك في تقرير سلطت فيه الضوء على الضربات المتبادلة بين تل أبيب وطهران.
وقالت الوكالة على موقعها الإلكتروني إن "الاحتواء السريع الواضح للتبادلات العسكرية يحد من احتمالية أن تكون لهذه الحوادث تداعيات كبيرة على إسرائيل أو الدول ذات السيادة الإقليمية الأخرى، وكذلك على الأسواق العالمية".
وأكدت أن التصعيد من الممكن أن يتسبب بخفض تصنيف إسرائيل؛ نظرا للمساحة المحدودة التي تتمتع بها عند تصنيفها الحالي (A+)
كما أشارت إلى المخاطر الجيوسياسية على أسعار النفط، بالتزامن مع التهديدات الصادرة عن ميليشيا الحوثي في اليمن على الممرات البحرية.
وأطلقت إيران أكثر من 350 طائرة مسيّرة وصاروخًا اتجاه إسرائيل، ليل 13- 14 أبريل (نيسان)، اعتُرضت كلها تقريبًا أثناء طيرانها.
وجاء هجوم طهران رداً على قصف للقنصلية الإيرانية في دمشق، في الأول من أبريل/ نيسان، نُسب إلى إسرائيل وأسفر عن مقتل سبعة عناصر في الحرس الثوري، بينهم ضابطان كبيران.
وكانت تل أبيب قالت، منتصف الشهر الجاري، إن الحرب في غزة أدت إلى زيادة ديون إسرائيل إلى المثلين في العام الماضي.